"У нас есть много опасений и вопросов, не является ли это даже каким-то национальным перформансом", - заявил во вторник журналистам в Сейме Сквернялис.

По его словам, на эти вопросы попросят ответить главу правительства Ингриду Шимоните.

"Оппозиция сегодня обсуждает, видимо, будем искать и задавать вопросы, связанные с санкциями ЕС, их применением для этого транзита в Калининградскую область, из России в Россию через Литву, нюансами договоренностей ЕС-Россия, а также и межгосударственных договоров между Литвой и Россией, нет ли предусмотренных исключений, или же это полностью соответствует духу санкций и договоренностей, поэтому попросим премьер-министра ответить на эти вопросы на пленарном заседании", — сказал Сквернялис.

После того, как Россия в понедельник потребовала от Литвы снять запрет на транзит части товаров по железной дороге в Калининградскую область, Вильнюс заявил, что не вводил никаких односторонних ограничений и утверждает, что этот запрет предусматривается санкциями ЕС.

Аналогичную позицию также высказал в понедельник вечером Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Посол Литвы при Европейском Союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс подчеркнул, что наземный транзит между Калининградом и основной частью России не приостановлен - транзитом продолжают следовать как пассажирские, так и несанкционионные товары, и что Литва не вводит никаких односторонних индивидуальных ограничений, а просто применяет санкции ЕС.

По данным Литовской таможни, четвертый пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, наложил ограничения в отношении российской стали и других изделий из черных металлов по соглашениям, заключенным до 17 июня, и их нельзя провозить по территории всего сообщества с субботы.

В понедельник Министерство иностранных дел Литвы направило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, разъясняющую применение мер ЕС в отношении транзита между Калининградской областью и основной частью России.