2024.05.31 09:43

Сквернялис возглавит список кандидатов от союза демократов "Во имя Литвы" на выборах в Сейм

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Kristina Petrikonytė

Как заявил лидер союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, несмотря на свое участие в июньских выборах в Европарламент (ЕП), он возглавит партийный список на выборах в Сейм.

"Список на выборах в Сейм возглавлю я", – заявил в пятницу С. Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas.

"Эти решения мы приняли перед всеми тремя выборами. Для достижения соответствующих целей на каждых из этих выборов, выборы в Сейм всё равно главные (...) Наше решение очень четкое", –добавил он.

Однако, как сообщалось ранее, в списке кандидатов в ЕП С. Сквернялис занимает второе место.

Выборы в Сейм пройдут в октябре этого года. Однако еще не все партии объявили лидеров своих списков.

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) обещают принять решения к середине июня.

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