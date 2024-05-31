Сквернялис сомневается в кандидатуре Ландсбергиса в ЕК: партнеры по коалиции не собираются его поддержать

"Что касается Габриэлюса Ландсбергиса, я все же думаю, что ему будет сложно. Мы видим, и партнеры по коалиции говорят нам, что они не собираются голосовать и поддержать председателя основной партии на такую должность, если он выдвинет свою кандидатуру", – сказал С. Сквернялис в эфире Žinių radijas, отметив, что к кандидатуре лидера консерваторов также скептически относятся и либералы.
Парламентарий считает, что против кандидатуры Г. Ландсбергиса может выступить и президент Гитанас Науседа.
"Видимо, и президент, в случае с тем же Габриэлюсом Ландсбергисом, настроен крайне скептически. Так что желание может быть одно, а возможности – совершенно другие", – заявил он.
Политик подчеркивает, что многое будет зависеть от того, когда будет утвержден новый председатель ЕК. По мнению С. Сквернялиса, если это будет сделано осенью, не исключено, что своего представителя в ЕК должно будет представить уже новое правящее большинство.
"Не надо шкварчать, а дождаться новых выборов, и тогда, наверное, будет легче говорить о новом комиссаре", – сказал он.
Партия свободы и прежде выражала сомнения относительно кандидатуры Г. Ландсбергиса в члены Европейской комиссии (ЕК). Еще осенью прошлого года новостной портал delfi.lt писал о плане, одобренном правлением Партии свободы, в котором рассматривались действия на случай, если партнеры по коалиции не поддержат должным образом проект закона о Гражданском союзе, имеющем особое значение для партии.
В документе говорится, что в случае провала принятия закона Партия свободы "может быть вынуждена" заблокировать всех кандидатов от СО-ХДЛ в ЕК.