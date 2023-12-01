Сквернялис: решение партии "Движение либералов" отказаться от участия в президентских выборах – неверный шаг

"Удивлен. И все же я был удивлен. (...) Конечно, выборы в Сейм – одни из главных, но не участвовать в президентской избирательной кампании, говоря, что у " Движения либералов " нет подходящего кандидата, меня удивило, честно говоря", – сказал С. Сквернялис в пятницу.

"Я думаю, что партия, особенно находящаяся у власти, претендующая на успех на следующих выборах, не имеет своего кандидата, говоря, что эти президентские выборы будут менее интересными. Я думаю, они как раз будут очень интересными, очень красочными и, судя по всему, у нас будет и уже есть много сильных кандидатов. Поэтому не участвовать для политической партии, я считаю, неверный шаг", – сказал С. Сквернялис.