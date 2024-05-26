Сквернялис проголосовал во втором туре: я выбирал прагматично

"Выбор действительно был не из легких. Во-первых, за 5 лет ничего нового не произошло, кандидаты у нас те же. Я выбирал прагматично", – заявил С. Сквернялис журналистам на избирательном участке в воскресенье.

По мнению политика, после выборов глава государства должен как можно скорее вернуть полномочия Правительству, поскольку, отмечает экс-премьер, ему предстоит выполнить еще много обещаний. Тем не менее, председатель "Во имя Литвы" поддерживает идею президента Гитанаса Науседы о возможной замене некоторых министров.