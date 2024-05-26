Сквернялис проголосовал во втором туре: я выбирал прагматично

"Выбор действительно был не из легких. Во-первых, за 5 лет ничего нового не произошло, кандидаты у нас те же. Я выбирал прагматично", – заявил С. Сквернялис журналистам на избирательном участке в воскресенье.
По мнению политика, после выборов глава государства должен как можно скорее вернуть полномочия Правительству, поскольку, отмечает экс-премьер, ему предстоит выполнить еще много обещаний. Тем не менее, председатель "Во имя Литвы" поддерживает идею президента Гитанаса Науседы о возможной замене некоторых министров.
"Ближайшей задачей и вызовом будет возвращение полномочий Правительству и завершение этого процесса, политически гладкого и достойного, позабыв о президентских предвыборных баталиях и без оглядки на выборы в Сейм. Потому что у Правительства не так много времени, чтобы говорить о том, что найдутся люди, которые пойдут в Правительство на 60 рабочих дней, не знаю, будет ли это возможно", – пояснил председатель Союза демократов.
"Я думаю, что некоторые министры могли бы и не продолжать свою работу. Президент назвал их. Теперь на примере видно, что можно продолжать работу и без министра образования. Так что, возможно, и пара временных министров не помешала бы", – добавил он.
Как и пять лет назад, во втором туре выборов встречаются претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.