Еще в начале сентября возглавляемая им фракция "Во имя Литвы" представила инициативы по усилению участия парламента в управлении кризисом COVID-19 и созданию временной комиссии по мониторингу для определения того, правильно ли ведется борьба с пандемией коронавируса.

С. Сквернялис придерживается мнения, что решения, которые действительно могут изменить траекторию, ведущую, как он считает, государство к пропасти, находятся только в руках премьер-министра И. Шимоните.

Экс-премьер уверяет, что другого выхода, кроме как "перезагрузить" правительство, уволив некоторых министров, нет. По его словам, это может не только придать новый импульс правительственным решениям, но и восстановить доверие общества к правительству - особенно среди людей, которые стоят на своем и не прививаются из принципа.

"Думаю, решение проблемы было бы, если бы мы могли договориться об отдельных министрах (их отставке - ELTA). Это было бы очень важное решение, потому что кризисы необходимо решать. Теперь мы видим, что их нельзя решить, мы видим, что происходит с пандемией. Это не контролируется, это не решается. Мы огромными темпами приближаемся к тому месту, где когда-то были", - сказал С. Сквернялис, который был премьером год назад и также подвергался критике за борьбу с пандемией.

Пропагандой С. Сквернялис тогда называл обвинения оппонентов в пассивности правительства, поскольку в страну пришла вторая волна коронавируса. Теперь политик задается вопросом, почему премьер-министр Ингрида Шимоните не видит и не осознает того, что подчеркивает оппозиция - что министры, занимающиеся управлением кризисом, просто не справляются.

"Все говорят, все видят ... Похоже, только правящие не видят. И это даже как-то смешно", - сказал политик.

"Мы видим метания, есть разные заявления. И по мере того, как мы огромными шагами приближаемся к пропасти, видим, что плановое медицинское обслуживание снова будет остановлено. Очень плохо ... Непонятно, что будет с образованием, с экономикой. Поэтому я считаю, что в этой ситуации правящим не стоит повторять, что все хорошо. Нужно увидеть реальную ситуацию", - сказал С. Сквернялис.

Saulius Skvernelis © DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, в настоящее время единственный выход - "перегрузить" правительство, уволив некоторых министров, не имеющих доверия общества. С. Сквернялис, как бы проявляя эмпатию к И. Шимоните, отметил, что на собственном опыте понимает, насколько трудным было это решение, но заверил, что если премьер-министр не решится на этот шаг сейчас, в будущем будет сложнее.

"Я понимаю, что это сложно, я сам испытал это, когда, будучи премьер-министром, вносил изменения в правительство (...) Перезагрузка действительно назрела, и премьер-министр могла бы сделать такие решительные шаги", - сказал С. Сквернялис.

"Перезагрузка не означает, что из-за этого правительство слабое. Мы видим его таким, какое оно есть. Мы уже сделали оценку правительства. Но сейчас его нужно усилить и изменить", - добавил он.

Политик сказал, что, по его мнению, изменения в правительстве позволят позитивно изменить общественное мнение о решениях, которые должны быть приняты во время пандемии. В конце концов, С. Сквернялис убежден, что "авторитетные люди" должны управлять кризисом.

"Тогда граждане поверят", - сказал бывший премьер-министр, в правительстве которого тогдашний министр здравоохранения Аурелиюс Верига отвечал за борьбу с коронавирусом.

"В настоящее время министры, отвечающие за управление кризисом, определенно не являются лидерами, которым люди могут доверять. Поэтому это (частичная отставка министров - ELTA) - рациональный путь, и нужно попытаться этим воспользоваться", - сказал парламентарий, расценив отставку министров как способ перегрузить отношения нынешнего правительства с обществом.

"Перезагрузка должна производиться не только в отдельных министерствах, но и в отношениях с общественностью, с людьми. Похоже, у каждого из нас в окружении есть люди, которые повторяют: я не делаю прививку только потому, что меня принуждают это сделать. И такие люди не являются антиваксерами. Поэтому необходимо попытаться перезагрузить общение с обществом", - заверил С. Сквернялис.

Политик считает, что для того, чтобы перезагрузка Кабинета министров пошла на пользу, необходимо попрощаться не только с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который непосредственно отвечает за борьбу с пандемией, но и с членами правительства, занимающимися вопросами влияния пандемии на экономику. Кроме того, министр, ответственная за управление кризисом с мигрантами, все еще остается в поле зрения критики Сквернялиса.

"Внутренние дела, здравоохранение, в том числе экономика. Посмотрите, что происходит с ценами, инфляцией, энергоресурсами, потерей рынков ... Восстановление экономики также очень важно. Здесь мы видим только шоу TikTok, а не конкретные решения", - сказал С. Сквернялис.

Таким образом, экс-премьер дал понять, что, говоря о перезагрузке правительства, имел в виду как минимум трех членов Кабинета министров во главе с И. Шимоните: А. Дулькиса, министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и министра внутренних дел Агне Билотайте. Последнюю, по его мнению, следует заменить, несмотря на то, что ситуация на литовско-белорусской границе стабилизируется.

"Если вы будете откладывать дела на потом, один кризис утихнет, а завтра он возобновится. Другими словами, вы программируете, что в будущем у нас будет то же самое. Пройдет две недели, и с миграцией начнет складываться другая ситуация ... А что делать дальше? Потом все сначала? (...) Однако это неизбежно. Этих людей можно поблагодарить за их вклад. Видно, что они старались, но в жизни бывает так, что просто не получается. Поэтому нужны другие люди", - сказал С. Сквернялис.