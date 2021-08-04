aA
Предлагающий министру внутренних дел Литвы Агне Билотайте уйти в отставку лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис говорит, что среди парламентских консерваторов есть люди, которые могут успешнее управлять миграционным кризисом.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Среди консерваторов есть люди, которые могли бы намного успешнее управлять этим кризисом", - сказал С. Сквернялис в среду BNS.

Однако фамилии экс-премьер не назвал.

"Конечно, но если бы я назвал какую-то фамилию, то кто-то сказал бы, что это кандидат оппозиции, и я бы испортил человеку карьеру. Я вижу, что среди правящих и членов Сейма есть те, кто точно мог бы занять эту позицию, но это прерогатива премьер-министра и президента", - сказал парламентарий.

Статьи по теме:
Жители приграничных районов Литвы могут остаться без скорой помощи  (20)
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад  (59)

"Естественно, что глава правительства защищает каждого своего министра, я тоже так делал", - добавил он.

Лидер оппозиции также выразил мнение, что во время миграционного кризиса, когда нужна максимальная сплоченность, портфель министра ВД должен быть делегирован именно крупнейшей силе правящих в парламенте.

По словам С. Сквернялиса, несмотря на все усилия, для консерватора А. Билотайте управление кризисом и принятие решений чересчур сложны.

"Полная неподготовленность, отсутствие своевременных решений, метания, отсутствие общения и коммуникации с обществом, повышение напряженности внутри страны, если говорить о местных общинах, нарекание всяческими антигосударственными элементами и тому подобное, отсутствие решений по тактике, как должны поступать наши службы при охране нашей границы, как следует поступать с нелегальными мигрантами - их расселение, охрана и все остальное", – сказал С. Сквернялис.

"Пограничники стали едва ли не службой расселения и предоставления коммунальных услуг, вместо того, чтобы охранять госграницу, надлежащие резервы не привлечены, не приняты решения относительно конкурсных закупок во время экстремальной ситуации – как по услугам расселения, так и по инфраструктуре. Кажется, что иногда принимаются хорошие решения, но с заметным опозданием", – сказал он.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спикер Сейма Литвы призывает не спешить с введением чрезвычайного положения (9)

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Нелегальные мигранты добрались до Каунаса: из микроавтобуса вышли около 10 человек (136)

3 августа после обеда на ул. Йонавос, в Каунасе, был...

Миграционный кризис: президент Литвы получил заверение, что ЕС окажет давление на Ирак через визовую политику (22)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что получил...

Грибаускайте представила план борьбы с нелегальной миграцией из шести пунктов (92)

В связи с тем, что Литва сталкивается с заметно...

Мигрантов сопровождают до самой границы Литвы: Frontex зафиксировало действия белорусских пограничников (146)

Коллеги агентства Европейского союза по безопасности...

Литва: нелегальных мигрантов возвращают в Беларусь, возможность применения силы зависит от ситуации (116)

В ночь на вторник пограничники стали выполнять...

TOP новостей

Правительство Литвы предлагает ограничить ряд видов деятельности  коснется и салонов красоты, и кафе, и магазинов (30)

Без "паспорта возможностей" нельзя будет пойти в салон...

Назревают перемены: непривитые заболевшие коронавирусом жители не получат пособие по болезни (47)

Министерство внутренних дел Литвы зарегистрировало...

Сквернялис предлагает главе МВД уйти в отставку: метания только усугубляют кризис (20)

Предлагающий министру внутренних дел Литвы Агне...

Жители приграничных районов Литвы могут остаться без скорой помощи (20)

Врачей скорой помощи очень часто вызывают к...

Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 2 человека (9)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 503 новых случая...