"Среди консерваторов есть люди, которые могли бы намного успешнее управлять этим кризисом", - сказал С. Сквернялис в среду BNS.

Однако фамилии экс-премьер не назвал.

"Конечно, но если бы я назвал какую-то фамилию, то кто-то сказал бы, что это кандидат оппозиции, и я бы испортил человеку карьеру. Я вижу, что среди правящих и членов Сейма есть те, кто точно мог бы занять эту позицию, но это прерогатива премьер-министра и президента", - сказал парламентарий.

"Естественно, что глава правительства защищает каждого своего министра, я тоже так делал", - добавил он.

Лидер оппозиции также выразил мнение, что во время миграционного кризиса, когда нужна максимальная сплоченность, портфель министра ВД должен быть делегирован именно крупнейшей силе правящих в парламенте.

По словам С. Сквернялиса, несмотря на все усилия, для консерватора А. Билотайте управление кризисом и принятие решений чересчур сложны.

"Полная неподготовленность, отсутствие своевременных решений, метания, отсутствие общения и коммуникации с обществом, повышение напряженности внутри страны, если говорить о местных общинах, нарекание всяческими антигосударственными элементами и тому подобное, отсутствие решений по тактике, как должны поступать наши службы при охране нашей границы, как следует поступать с нелегальными мигрантами - их расселение, охрана и все остальное", – сказал С. Сквернялис.

"Пограничники стали едва ли не службой расселения и предоставления коммунальных услуг, вместо того, чтобы охранять госграницу, надлежащие резервы не привлечены, не приняты решения относительно конкурсных закупок во время экстремальной ситуации – как по услугам расселения, так и по инфраструктуре. Кажется, что иногда принимаются хорошие решения, но с заметным опозданием", – сказал он.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.