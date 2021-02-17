"Напрямую это попадание невозможно, сейчас у нас только домыслы. Это не подтвердило и правительство Латвии, что электроэнергия действительно могла попадать. Это, скорее, утверждения, основанные на экспертных расчетах и домыслах, которые не подтверждены фактическими доказательствами", - сказал Сквернялис радио LRT.

"Однако, видимо, если есть такая даже теоретическая возможность, нужно делать все, чтобы ее не было. Тем более, что сейчас есть все рычаги правительства и правящего большинства, которые очень остро поднимали этот вопрос и критиковали (...) Так что теперь нужно просто взять и сделать эту работу", - призвал он.

На вопрос, располагал ли он во время работы премьером данными о вероятном попадании электроэнергии с БелАЭС на рынки стран Балтии, Саулюс Сквернялис ответил, что было сделано все для предотвращения такой торговли.

"Этого было невозможно знать, были приняты все решения, чтобы этого не было, и жаль, что не удалось подписать эту методику между тремя странами Балтии", - сказал бывший премьер-министр.

Между тем, министр энергетики Дайнюс Крейвис начал переговоры с Латвией, чтобы попытаться убедить, что через Рижскую биржу в странах Балтии вместе с российской электроэнергией идет торговля и белорусской электроэнергией. Он надеется в ближайшее время встретиться с министром экономики Латвиии Янисом Витенбергсом и обсудить и данные, и совместные действия.

Министр ранее говорил, что Литва уже заплатила за выработнную на БелАЭС электроэнергию около 4 млн евро, а за год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией и в дальнейшем будет вестись в таком объеме.

Государственная служба регулирования энергетики и оператор продажи электроэнергии Litgrid в минувшую среду сообщили, что в январе, когда БелАЭС начала коммерческую выработку электроэнергии, объемы торговли электроэнергией с Россией (за исключением Калининградской области) возросли в 3,5 раза.