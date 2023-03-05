Сквернялис оптимистичен: во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов в мэры

"Верю, что во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов. Надеемся и на сюрпризы. Конечно, они могут быть и плохие, но мы ждем хороших сюрпризов. Думаю, что как партия, созданная год назад, мы предложили 49 списков и 48 кандидатов в мэры, и тех, кто реально может взять на себя ответственность в соответствии со своей компетенцией", - в избирательном штабе в воскресенье вечером журналистам сказал С. Сквернялис.
На просьбу назвать, в каких самоуправлениях он видит возможности для кандидатов партии в мэры пройти во второй тур, политик назвал более десяти.
"Сейчас, чтобы кого-то из наших мэров не обидеть… Думаю Неринга, Шилуте, Лаздияй, Алитусский район, Пасвалис, Аникщяй, Радвилишкис, Укмерге, Кретинга, Скуодас, Кельме, Мариямполе", - перечислил председатель Союза демократов "Во имя Литвы".
Объясняя, почему он не предвидит большого успеха партии в крупных городах, С. Сквернялис пояснил, что в крупных городах есть определенная специфика и большое предложение, поэтому конкурировать сложно.
В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.
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