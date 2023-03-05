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Председателя Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса не обрадовала явка избирателей на муниципальных выборах. Однако, говоря о кандидатах от партии в мэры в различных самоуправлениях Литвы, он не скрывал своего оптимизма и во втором туре видит, как минимум 10 кандидатов на пост мэра от своей партии.
Сквернялис оптимистичен: во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов в мэры
© ELTA / Karolina Gudžiūnienė

"Верю, что во втором туре у нас может быть до 10 кандидатов. Надеемся и на сюрпризы. Конечно, они могут быть и плохие, но мы ждем хороших сюрпризов. Думаю, что как партия, созданная год назад, мы предложили 49 списков и 48 кандидатов в мэры, и тех, кто реально может взять на себя ответственность в соответствии со своей компетенцией", - в избирательном штабе в воскресенье вечером журналистам сказал С. Сквернялис.

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На просьбу назвать, в каких самоуправлениях он видит возможности для кандидатов партии в мэры пройти во второй тур, политик назвал более десяти.

"Сейчас, чтобы кого-то из наших мэров не обидеть… Думаю Неринга, Шилуте, Лаздияй, Алитусский район, Пасвалис, Аникщяй, Радвилишкис, Укмерге, Кретинга, Скуодас, Кельме, Мариямполе", - перечислил председатель Союза демократов "Во имя Литвы".

Объясняя, почему он не предвидит большого успеха партии в крупных городах, С. Сквернялис пояснил, что в крупных городах есть определенная специфика и большое предложение, поэтому конкурировать сложно.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.

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