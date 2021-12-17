aA
Заявление об отставке министров иностранных дел и транспорта должны были быть удовлетворены, считает экс-премьер Литвы, депутат Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė
Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Если говоришь, что у тебя такие стандарты, что кто-то должен уйти в отставку, так должны уходить из-за малейшей "тени", я сам так делал бы, так надо было поступить. Оба министра – их заявления об отставке надо было удовлетворить", – сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

"Они не просто так написали заявления об отставке. Они поняли, что это вопрос политической ответственности, и надо было это сделать – удовлетворить их заявки", – прибавил он.

Статьи по теме:
Министр: глава ЛЖД должен покинуть свой пост в начале января  (9)
"Delfi. Главное": правительство Литвы устояло под санкциями США для Лукашенко - что дальше?  (53)

По словам Сквернялиса, главы "Литовской железной дороги" и Клайпедского порта не должны нести ответственность за ошибки политиков.

Премьер-министр Ингрида Шимоните 14 декабря решила не отправлять в отставку министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса. Оба они подали заявления об отставке из-за продолжающегося после введения санкций США транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы: решение комиссии по договору ЛЖД и "Беларуськалия" будет еще в этом году (3)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что...

Министр транспорта Литвы о транзите белорусских удобрений: в этой ситуации виноватых очень много (17)

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис...

Глава МИД Литвы: санкции США и ЕС в отношении Беларуси должны быть синхронизированы (38)

Санкции США и Евросоюза ( ЕС ) должны быть...

Частные латвийские перевозчики исключают перевозку удобрений "Беларуськалия" (8)

Некоторые латвийские перевозчики грузов подтвердили,...

TOP новостей

Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся? (11)

В ноябре этого года цены на новые и старые квартиры в...

Gediminas Šimkus

Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует (13)

"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом...

В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество

Похоже, в Литву вернется зима, и это произойдет 21-22...

Президент Литвы: ЕС готов принять ограничительные меры против действий РФ в Украине (49)

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...

На следующей неделе в правительстве Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса (50)

На следующей неделе министр здравоохранения Арунас...