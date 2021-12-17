"Если говоришь, что у тебя такие стандарты, что кто-то должен уйти в отставку, так должны уходить из-за малейшей "тени", я сам так делал бы, так надо было поступить. Оба министра – их заявления об отставке надо было удовлетворить", – сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.
"Они не просто так написали заявления об отставке. Они поняли, что это вопрос политической ответственности, и надо было это сделать – удовлетворить их заявки", – прибавил он.
По словам Сквернялиса, главы "Литовской железной дороги" и Клайпедского порта не должны нести ответственность за ошибки политиков.
Премьер-министр Ингрида Шимоните 14 декабря решила не отправлять в отставку министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса. Оба они подали заявления об отставке из-за продолжающегося после введения санкций США транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.
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