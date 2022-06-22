Во вторник Сквернялис сказал, что оппозиция готовит вопросы премьер-министру Ингриде Шимоните. Он заметил, что ситуацию можно назвать "национальным перформансом".

"Трудно комментировать, поскольку заседание было закрытым. Видимо, основная мысль такова, что те, кто поднимает вопросы, связанные с безопасностью Литвы и ее интересами, работают с Кремлем. Такой лейтмотив,, ответ сейчас простой", – иронизировал политик.

На вопрос, согласен ли он с утверждением, что у Литвы не было выбора, он ответил: "Нет, у Литвы был выбор. Перед принятием решения у нее был выбор. Она выбрала такой путь. (…) В каждом случае, когда обсуждают пакеты санкций, государство предусматривает возможные угрозы, что может быть, как могут использовать, каким будет ответ на санкции. Литва должна была это оценить. Может, и оценила, мы - смелая страна. И приняли такое решение".

Сквернялис сказал СМИ, что не утверждает, что Литва должна была просить о каком-то исключении.

"Но надо было оценить ответ, который мог быть, мы еще не знаем, каким он будет. И может принять иное решение. Сейчас юридически, все, что сделано, сделано в рамках закона ЕС, по решению ЕК", – заметил депутат.

Он продолжил, сказав, что сейчас уже ничего менять не надо.

"Мы услышали, на основе каких мотивов было принято решение. Я думаю, санкции, которые применяются, должны оказывать какое-то влияние на ту страну, в отношении которой их приняли. На сегодняшний день то, что ограничили – перевозки из России в Россию (Калининградскую область) по транзитному коридору - это болезненные санкции? Стоили ли они той реакции, которую вызвали?", – вопрошал депутат.

Он сказал, что на закрытом заседании депутатам представили возможные реакции России.

"Нам показали, возможные реакции России, но я не могу раскрывать эту информацию", – продолжил он.

На вопрос, не занимается ли Россия пустыми запугиваниями, он ответил "нет".

"Я не думаю, что это пустые запугивания. Какими будут действия, покажет будущее", – продолжил Сквернялис.