Во вторник Сквернялис сказал, что оппозиция готовит вопросы премьер-министру Ингриде Шимоните. Он заметил, что ситуацию можно назвать "национальным перформансом".
"Трудно комментировать, поскольку заседание было закрытым. Видимо, основная мысль такова, что те, кто поднимает вопросы, связанные с безопасностью Литвы и ее интересами, работают с Кремлем. Такой лейтмотив,, ответ сейчас простой", – иронизировал политик.
На вопрос, согласен ли он с утверждением, что у Литвы не было выбора, он ответил: "Нет, у Литвы был выбор. Перед принятием решения у нее был выбор. Она выбрала такой путь. (…) В каждом случае, когда обсуждают пакеты санкций, государство предусматривает возможные угрозы, что может быть, как могут использовать, каким будет ответ на санкции. Литва должна была это оценить. Может, и оценила, мы - смелая страна. И приняли такое решение".
Сквернялис сказал СМИ, что не утверждает, что Литва должна была просить о каком-то исключении.
"Но надо было оценить ответ, который мог быть, мы еще не знаем, каким он будет. И может принять иное решение. Сейчас юридически, все, что сделано, сделано в рамках закона ЕС, по решению ЕК", – заметил депутат.
Он продолжил, сказав, что сейчас уже ничего менять не надо.
"Мы услышали, на основе каких мотивов было принято решение. Я думаю, санкции, которые применяются, должны оказывать какое-то влияние на ту страну, в отношении которой их приняли. На сегодняшний день то, что ограничили – перевозки из России в Россию (Калининградскую область) по транзитному коридору - это болезненные санкции? Стоили ли они той реакции, которую вызвали?", – вопрошал депутат.
Он сказал, что на закрытом заседании депутатам представили возможные реакции России.
"Нам показали, возможные реакции России, но я не могу раскрывать эту информацию", – продолжил он.
На вопрос, не занимается ли Россия пустыми запугиваниями, он ответил "нет".
"Я не думаю, что это пустые запугивания. Какими будут действия, покажет будущее", – продолжил Сквернялис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки"
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил,...
Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов
Через год Вильнюс вводит запрет на отопление домов...
Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?
"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая...
Длинные выходные на литовских курортах: свободных мест почти не осталось
На Ивана Купалу в Литве обещают отличную погоду....
Глава МИД Литвы: о санкциях по калининградскому транзиту стало известно в марте
О санкциях по калининградскому транзиту стало известно...