Дискуссию последних месяцев о том, кто должен представлять Литву в СГЕ, он называет актуальной.
"Думаю, что эти вопросы, эта дискуссия - действительно актуальная. Только странно, что в течение десяти лет сегодняшние правящие этот вопрос не поднимали, не видели проблемы, это, видимо, не искренне, так как эта проблема была всегда", - заявил экс-премьер в пятницу радиостанции Ziniu radijas.
"Я бы хотел, чтобы президент и премьер-министр нашли решение, так как по сути отстранение премьера от вопросов, связанных с экономикой, кризисами, это большой недостаток для национального правительства", - отметил он.
После вступления Литвы в ЕС некоторое время на саммиты отправлялся как президент, так и премьер, но при президенте Дале Грибаускайте сложилась традиция, что в Совете глав Европы принимала участие президент.
Идея, что на саммитах ЕС президента Гитанаса Науседу заменит премьер Ингрида Шимоните в последние недели вынесли на обсуждение члены фракции Союз Отечества - христианские демократы Матас Малдейкис и Юргис Разма. Они считают, что во время пандемии на Совете доминируют вопросы, которые относятся к компетенции правительства.
Премьер Шимоните в ноябре в интервью BNS заявила, что "в ближайшее время не видит причины" менять формат представительства Литвы в ЕС.
На этой неделе глава правительства отметила, что ее участие во встречах СГЕ по некоторым вопросам было бы более практичным, чем участие Науседы. Однако премьер-министр добавила, что не будет требовать перемен.
Советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения членов фракции консерваторов об участии премьера, а не президента в СГЕ являются необоснованными как конституционно, так и с точки зрения сложившейся практики.
Она отметила, что данный вопрос искусственно поднимается после парламентских выборов во внутриполитических целях, а сложившийся порядок "работает хорошо и может работать дальше".
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