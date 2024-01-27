Сквернялис: необходимо обеспечить стабильность мощностей по производству вооружения в Литве

"У нас действительно есть все возможности производить (беспилотники) самостоятельно, у нас есть технологии, специалисты и производственные мощности. Просто это должно быть устойчивое решение, дроны производятся не только для себя, но, возможно, и предлагаются на экспорт", - в пятницу сказал Сквернялис в интервью Žinių radijas.
"Нужно сказать бизнесу, что эти мощности понадобятся в ближайшие 10-20 лет, чтобы они их стабильно развивали. И мы можем стать страной, производящей перспективные технологии", - подчеркнул он.
Политик также отметил, что в Литве можно расширить производство боеприпасов и "умных оборонных технологий".
"Мы также можем развивать производство боеприпасов. Было бы очень интересно узнать, как за два года войны мы развили мощности завода боеприпасов в Гирайте. И, возможно, мы могли бы развивать другие решения, связанные с высокими технологиями. Потому что у нас нет металлообрабатывающей промышленности и тяжелой промышленности. И, наверное, наивно ожидать, что мы начнем строить такие заводы. Но во всем, что связано с высокими технологиями, возможности огромны", - прокомментировал он.
Напомним, что в мае 2023 года министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр обороны Арвидас Анушаускас, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр внутренних дел Агне Билотайте подписали основные направления развития оборонной промышленности в 2023-2027 годах, в том числе предусмотрены разработка и принятие специального Закона об оборонной промышленности.