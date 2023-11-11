Сквернялис не будет участвовать в президентских выборах

Однако Сквернялис сказал, что он отказывается от участия в выборах внутри партии, хотя "и находится в хорошей форме".

"Иногда тренер принимает решение, что из тактических соображений игрок не выйдет на поле, поскольку хочет использовать его в другом не менее важном матче", – сказал он и попросил понимания у своих коллег.

Политический совет партии 11 ноября выбрал своего кандидата на выборах президента - им стал бывший заместитель генсека НАТО Гедримас Еглинскас.

Лидер партии – экс-премьер Саулюс Сквернялис – участвовал в президентских выборах 2019 г. и занял на них третье место. Экс-премьер Альгирдас Буткявичюс участвовал в президентских выборах 2009 года и занял на них второе место.