Сквернялис не будет участвовать в президентских выборах

 
известен кандидат партии
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Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В субботу, 11 ноября, политический совет демократического союза "Во имя Литвы" выбирает кандидата в президенты.

Отделения представили 5 кандидатов: лидера партии Саулюса Сквернялиса, депутата Линаса Кукурайтиса, Витаутаса Бакаса, Альгирдаса Буткявичюса и Гедримаса Еглинскаса.

Однако Сквернялис сказал, что он отказывается от участия в выборах внутри партии, хотя "и находится в хорошей форме".

"Иногда тренер принимает решение, что из тактических соображений игрок не выйдет на поле, поскольку хочет использовать его в другом не менее важном матче", – сказал он и попросил понимания у своих коллег.

Политический совет партии 11 ноября выбрал своего кандидата на выборах президента - им стал бывший заместитель генсека НАТО Гедримас Еглинскас.

Giedrimas Jeglinskas

Лидер партии – экс-премьер Саулюс Сквернялис – участвовал в президентских выборах 2019 г. и занял на них третье место. Экс-премьер Альгирдас Буткявичюс участвовал в президентских выборах 2009 года и занял на них второе место.

Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 г.

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