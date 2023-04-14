"Люди не могли этого предвидеть, правящие обвиняют тех людей, у которых есть кредиты, в безответственности, "почему мы должны заботиться о безответственных людях". Да, к сожалению, люди верили, что все правительства ответственны и государственные финансы будут управляться ответственно, к сожалению, мы видим другую ситуацию, и теперь из-за ошибок правительств ЕЦБ переложил бремя на жителей", - в пятницу радиостанции "Žinių radijas" сказал С. Сквернялис.

Политик пояснил, что правящие, не видя проблемы и оставляя жителей на произвол судьбы, неправильно относятся к людям. По его словам, инструмент, когда применяются льготы по жилищным кредитам, является важным стимулом для жителей избежать трудностей, возникших не по их вине.

"Не видеть проблемы, когда резко выросли процентные ставки по кредитам, бросать жителей на произвол судьбы, учитывая другие последствия инфляции, роста цен на продукты и энергоносители, и говорить, что "вы безответственны, выживайте как хотите" – неправильное отношение к жителям Литвы, семье. Тот инструмент, которым использовался, и сейчас еще те, кто брал кредиты гораздо раньше, имеют возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц, а это важный стимул для жителей избежать трудностей, возникших не по вине", - сказал оппозиционер.

С. Сквернялис отмечает, что оппозиция планирует собрать 50 тыс. подписей в поддержку применения льгот по жилищным кредитам, что обяжет правящих рассмотреть законопроект в Сейме, и в этом вопросе воля жителей очень важна.

"Поддерживаем, участвуем, готовим проект с 50 тыс. подписей, что обяжет правящих рассмотреть законопроект в Сейме, поскольку как мы видим из их заявлений, они этого делать не хотят, а законопроекты, предложенные оппозицией, часто даже не включаются в повестку или не проходят стадию внесения. Воля жителей будет очень важна", - сказал парламентарий.