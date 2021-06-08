"Нас приятно удивил этот годовой доклад", – сказал он во вторник журналистам в Сейме.

По словам экс-премьера, как во внутренней, так и во внешней политике были представлены важнейшие сферы, выявлены самые актуальные проблемы, представлены оценка и предложения.

"То, что мы наблюдаем, было четко названо, то есть, что под прикрытием пандемии не ведутся важнейшие дела в государстве", – сказал С. Сквернялис.

"Он также упомянул и то, что мы здесь, в Сейме, прекрасно видим – это двуличность правящих. Когда они были в оппозиции, их действия были совершенно противоположными", – сказал он.

Лидер оппозиции также разделяет мысли президента и по поводу претензий на монополию на правду, рассмотрение мало значащих вопросов.

В годовом сообщении Г. Науседа отметил, что мы не являемся зрелой демократией, если нападаем, принижая собственных граждан, у которых иное мнение, чем у тех, кто самих себя посадил на престол и в публичном пространстве закрепил себя как представители Министерства правды".

С. Сквернялис сказал, что услышал и хорошие слова о проделанных правительством делах.

Президент упомянул одноразовые выплаты пенсионерам, бесплатные лекарства, субсидии за простои.