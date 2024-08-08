2024.08.08 16:33

Сколько стоит организация выборов президента, Европарламента и референдума?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Расходы на организацию выборов президента, Европейского парламента (ЕП) и референдума по множественному гражданству составили 31,7 млн евро, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).

По данным ГИК, на зарплату работникам было выделено 25,9 млн евро. Еще 15,7 тыс. было использовано на взносы социального страхования – сумму социальных отчислений, уплачиваемую работодателем.

Почти 3,5 млн евро было выделено на печать избирательных документов, изготовление специальных голограмм, используемых при досрочном голосовании, пломб для избирательных урн, а также приобретение специальных инструментов, которые помогают проголосовать избирателям с ограниченными возможностями.

На приобретение товаров и услуг информационных технологий было потрачено почти 1,3 млн евро.

Подсчитано, что затраты на транспорт составили 682 тыс. евро, услуги связи – 162 тыс., а распространение информации в различных группах избирателей – 148 тыс. евро.

По данным ГИК, проживание, питание и транспорт представителей иностранных организаторов выборов, приехавших наблюдать за выборами, обошлись в 32 тыс. евро.

Президентские выборы и референдум по внесению изменений в статью 12 Конституции прошли 12 мая, второй тур президентских выборов – 26 мая, выборы в Европарламент – 9 июня.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии