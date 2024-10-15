Какие выходные пособия получат парламентарии, завершающие свою работу в Сейме?

„Когда мы планировали бюджет, на выходные пособия запланировали около 1,5 млн евро. Сколько получится де-факто, посмотрим. Мы тоже еще ждем, не считаем. Яснее будет после второго тура выборов или, на самом деле, уже после приведения к присяге (новых депутатов Сейма – ELTA)“, – сказала агентству Elta В. Серветкене.
„Вообще предусмотрено 1 млн 575 тыс., включая налоги. Посмотрим, хватит этого, или нет“, – добавила она.
Рядовые депутаты Сейма получат „на руки“ выходное пособие от 4,3 тыс. до 13 тыс. евро, а депутаты, занимающие более важные должности, получат выплаты еще больше.