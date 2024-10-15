Какие выходные пособия получат парламентарии, завершающие свою работу в Сейме?

„Когда мы планировали бюджет, на выходные пособия запланировали около 1,5 млн евро. Сколько получится де-факто, посмотрим. Мы тоже еще ждем, не считаем. Яснее будет после второго тура выборов или, на самом деле, уже после приведения к присяге (новых депутатов Сейма – ELTA)“, – сказала агентству Elta В. Серветкене.