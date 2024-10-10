Скидка на кедайняйские консервированные огурцы в сети Maxima - часть предвыборной кампании?

Поинтересоваться этой акцией в четверг на заседании предложил член комиссии Андрюс Пуксас.

„Сейчас в „Максиме“ проходит одна из акций, когда огурцы Geras vaizdelis (Хороший видок – ELTA) продаются за один цент – чудесным образом этот вопрос совпал с первой неделей выборов. Конец акции наступает на следующий день после дня выборов. У меня возник вопрос, есть ли связь между предвыборной кампанией и этой акцией“, – сказал А. Пуксас.

„Я вижу возможную связь и думаю, что надо вникнуть в это основательнее – и сделать это сейчас“, – сказал он.

Председатель Главизбиркома Лина Петронене сообщила, что в комиссию поступила не одна жалоба на эту акцию.