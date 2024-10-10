Скидка на кедайняйские консервированные огурцы в сети Maxima - часть предвыборной кампании?

Поинтересоваться этой акцией в четверг на заседании предложил член комиссии Андрюс Пуксас.
„Сейчас в „Максиме“ проходит одна из акций, когда огурцы Geras vaizdelis (Хороший видок – ELTA) продаются за один цент – чудесным образом этот вопрос совпал с первой неделей выборов. Конец акции наступает на следующий день после дня выборов. У меня возник вопрос, есть ли связь между предвыборной кампанией и этой акцией“, – сказал А. Пуксас.
„Я вижу возможную связь и думаю, что надо вникнуть в это основательнее – и сделать это сейчас“, – сказал он.
Председатель Главизбиркома Лина Петронене сообщила, что в комиссию поступила не одна жалоба на эту акцию.
„Я думаю, что это (вопрос – ELTA) действительно стоит проверить. Изучение этой проблемы должно быть очень интересным. Не было бы это так просто, потому что так, как воскресает привидение с огурцами, виденное пару десятков лет назад, которое по сути было создано средствами массовой информации, конечно, в комедийной передаче, но сегодня нам действительно стоит в это вникнуть“, – так поддержал предложение о начале расследования Андрюс Вайшнис.
После того как 11 членов Главизбиркома проголосовали за, а двое воздержались, было решено начать расследование.
Во вторник началось досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни в торговой сети Maxima по акции продаются огурцы Geras vaizdelis Кедайняйского консервного завода.
Данный слоган – „Хороший видок“ – связан с Виктором Успасских, председателем Партии труда и лидером „Мирной коалиции“. Кедайняйский консервный завод принадлежит группе Vikonda, акционером которой когда-то был сам В. Успасских. В настоящее время основным акционером группы является Иоланта Блажите, бывшая супруга В. Успасских, баллотирующегося в Сейм.