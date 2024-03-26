Скандальные выводы комиссии: президент Науседа нарушил присягу; глава ДГБ помогал ему

Комиссия готовила эти выводы несколько месяцев и представила их 26 марта. По данным комиссии Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию (данные разведки и контрразведки) об окружении Науседы, который намеревался участвовать в выборах – членов команды, штаба, спонсорах.

Утверждается, что комиссия не смогла получить данные и проверить информацию о том, что в 2018-2019 гг Яунишкис или ДГБ собирали данные обо всех кандидатах президентских выборов 2019 г. и их окружении.

Комиссия указала, что есть данные о том, что Яунишкис помогал Науседе, собирая информацию об окружении кандидата.

По данным комиссии, директору ДГБ была передана информация о том, что связи окружения десятков людей представляли и до сих пор представляют риск (их деятельность, связи, представляют угрозу нацбезопасности и интересам страны).