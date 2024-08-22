Швенчёнене предъявлены подозрения в связи заявлениями о трагедии в Мядининкай

„Сегодня в рамках досудебного расследования преступного деяния, признаки которого предусмотрены 1 частью статьи 170² Уголовного кодекса Литовской Республики „Публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицание или грубое умаление“, уведомление о подозрении было вручено Э. Ш. Подозреваемый был допрошен, проведен обыск“, - говорится в сообщении прокуратуры.
Об обыске в Facebook пишет и сама Э. Швенчёнене.
„Очередной обыск – это возможность просмотреть накопившиеся вещи и документы, это прекрасная возможность для реорганизации. Спасибо славным криминалистам. Правительство боится Швенчёнене. Ура“, - написала Э. Швенчёнене.
ELTA напоминает, что досудебное расследование было начато 31 июля генеральным прокурором Нидой Грунскене в ответ на опубликованные в социальной сети Facebook ложные заявления о преступлении против человечности, совершенном 31 июля 1991 г. Рижским отрядом милиции особого назначения – нападении на Мядининкский таможенный пункт, в ходе которого были убиты семь литовских сотрудников и один был тяжело ранен.
„Мядининкская трагедия – мрачное следствие деятельности литовских спецслужб. Многие факты свидетельствуют о том, что убийцы были из числа своих. Правда скрыта, свидетели молчат“, - написала тогда Э. Швенчёнене в Facebook.
Досудебное расследование проводят сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, расследование организует и ведет прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры.
Мерой пресечения в отношении подозреваемой является письменная подписка о невыезде.
Публичное одобрение геноцида, других преступлений против человечности, агрессии против Литовской Республики, совершенной СССР, особо тяжких или тяжких преступлений, совершенных другими лицами, совершившими или участвовавшими в агрессии против Литовской Республики в 1990-1991 годах, их отрицание или грубое умаление наказываются лишением свободы на срок до двух лет.
За аналогичное преступление, когда были сделаны ложные заявления, публично отрицающие преступления, совершенные СССР против Литовского государства, более десяти лет назад был осужден соратник Э. Швенчёнене Альгирдас Палецкис.
Соратник Э. Швенчёнене Альгирдас Палецкис также был осужден более десяти лет назад
Он заявил, что в кровавую ночь 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни „свои стреляли в своих“.
Э. Швенчёнене предстает перед судом по уголовному делу о возможных действиях против Литвы. В недавнем административном деле суд оставил в силе штраф в размере 700 евро, наложенный полицией за публичную публикацию портрета главы большевиков Ленина.