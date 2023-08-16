"Шуток не будет". Премьер Латвии: мобилизация на белорусской границе — упреждающая акция

Принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная служба Латвии со вторника мобилизует дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней государственной границы.

Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая четкий сигнал нашему обществу и властям Беларуси, что "здесь не будет шуток" и внешняя граница как Латвии, так и ЕС будет охраняться , — сказал Кариньш, добавив, что давление со стороны Беларуси постепенно усиливается.

В Министерстве обороны Латвии агентству LETA сообщили, что глава ведомства обороны Инара Мурниеце (Нацобъединение) поручила НВС направить дополнительные силы для поддержки Государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.

С 5 сентября по 2 октября по всей Латвии пройдут комплексные учения по национальной обороне Namejs 2023, в которых планируется задействовать более 8500 латвийских военнослужащих и земессаргов, а также солдат сил союзников.