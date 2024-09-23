Штраупайте обжаловала в суде решение Главизбиркома не регистрировать ее на выборах в Сейм

ВАСЛ просит Конституционный суд разъяснить, не противоречит ли Конституции положение Избирательного кодекса о том, что лицо не может быть избрано, если оно не завершило выполнение мер уголовного воздействия, наложенных судом. Решение ГИК не регистрировать представителя партии „Свобода и справедливость“ Д. Штраупайте на выборах в ЕП было принято 2 мая на основании последних поправок к Избирательному кодексу, которые предусматривают, что лицо, не завершившее отбывать назначенное судом наказание или меру уголовного воздействия, не может избраться.