Штраупайте обжаловала в суде решение Главизбиркома не регистрировать ее на выборах в Сейм

Решение не регистрировать на выборах в Сейм представителя партии „Свобода и справедливость“ Д. Штраупайте ГИК принял 12 сентября.
Политик подтвердила агентству ELTA, что обжаловала это решение в Высшем административном суде Литвы (ВАСЛ).
„Мы обжаловали это решение в суде. Суд приостановил дело, поскольку ВАСЛ обратился в Конституционный суд“, - сказала Д. Штраупайте.
ВАСЛ подтвердил, что жалоба политика получена, а рассмотрение дела приостановлено.
"18 сентября суд постановил приостановить рассмотрение административного дела до принятия Конституционным судом окончательного решения по запросу суда“, - сообщили Elta в ВАСЛ.
ВАСЛ просит Конституционный суд разъяснить, не противоречит ли Конституции положение Избирательного кодекса о том, что лицо не может быть избрано, если оно не завершило выполнение мер уголовного воздействия, наложенных судом. Решение ГИК не регистрировать представителя партии „Свобода и справедливость“ Д. Штраупайте на выборах в ЕП было принято 2 мая на основании последних поправок к Избирательному кодексу, которые предусматривают, что лицо, не завершившее отбывать назначенное судом наказание или меру уголовного воздействия, не может избраться.
В сентябре ГИК не зарегистрировала кандидатуру Д. Штраупайте на выборах в Сейм на том же основании – к ней по-прежнему применяется назначенная судом мера наказания – трехлетний запрет избираться и работать на назначаемых должностях в государственных или муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях.
Политик сказала, что хочет, чтобы Конституционный суд как можно скорее принял решение по обращению ВАСЛ по ее делу. По ее словам, вердикт Конституционного суда о соразмерности меры уголовного воздействия может иметь значение не только в ее случае, но и по другим делам.