Штраупайте обжаловала результаты выборов: добивается повторного второго тура

"20 марта, перед полночью, Центральная избирательная комиссия получила жалобу адвоката Дали Штраупайте относительно результатов второго тура выборов в Висагинасе", - агентству Elta подтвердила пресс-секретарь Главной избирательной комиссии (ЦИК) Индре Раманавичене.
Д. Штраупайте, проигравшая выборы выдвинутому "аграриями" нынешнему мэру города Эрландасу Галагузу, подтвердила, что будет добиваться повторного проведения второго тура выборов. Такую просьбу, по ее словам, представил ее адвокат.
ГИК воздерживается от каких-либо предварительных оценок и комментариев до тех пор, пока жалобы не будут рассмотрены.
До утверждения окончательных результатов выборов должны быть рассмотрены все жалобы, которые могут повлиять на результаты выборов. Заседание Главизбирком по утверждению результатов выборов назначено на пятницу, 24 марта, 10 часов.
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