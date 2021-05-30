Штаб Тихановской: помощь Беларуси от ЕС и других может достигать 10 млрд долларов

Глава кабинета представителей С. Тихановской Валерий Ковалевский сказал, что план, представленный в присланном в пятницу главой ЕК письме С. Тихановской и другим лидерам демократического движения Беларуси, должен вступить в силу, "когда в Беларуси произойдут демократические изменения".

"То, что предлагает Евросоюз (ЕС), объемы помощи достигают примерно 3 млрд евро. По нашим оценкам, при участии других заинтересованных стран, международных организаций, - этот пакет помощи возрастет до 10 млрд долларов", - сказал В. Ковалевский во время пресс-конференции в онлайн-режиме.

По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "импульс действовать" ЕС придало принуждение к посадке самолета Ryanair в Минске и задержание летевшего им оппозиционера Романа Протасевича. В. Ковалевский напомнил, что, помимо этого события, в Беларуси в эти дни умерли как минимум два находившихся в заключении представителя оппозиции, закрыто несколько каналов свободных СМИ, включая портал tut.by.

Представитель С. Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович сказал, что план, включающий в себя и безвозмездную помощь, и льготные кредиты, будет предназначаться для Беларуси только в случае проведения в стране "свободных, демократических выборов".

По словам А. Алехновича, упомянутые 3 млрд евро - это обещанная ЕС базовая помощь, она была бы распределена в течение двух-трех первых лет проведения существенных реформ, однако в случае продвижения в демократическом направлении, сказал он, страна сможет рассчитывать на увеличение помощи со стороны ЕС.

Как сказал А. Алехнович, пакет помощи будут составлять безвозмездная помощь и "дешевые кредиты", то есть часть средств Беларуси придется вернуть.

Кроме того, по словам представителя оппозиции, "довольно большую сумму" могли бы предоставить и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация, а также некоторые отдельные государства - Соединенное Королевство, Норвегия, Канада, США.