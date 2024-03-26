Штаб Науседы представил в Главную избирательную комиссию почти 39 000 подписей

"Мы проверяем, действительно ли 100 листов есть во всех папках, так как подписи сразу отдадим на сканирование, проверим, подписаны ли они избирателями, гражданами Литовской Республики. Мы проверим, совпадают ли указанный номер документа, дата рождения и начало фамилии. Также будет проверено, не подписывался ли один и тот же избиратель несколько раз", – сказала Л. Петронене, подчеркнув, что, если будет установлено, что один избиратель подписался за одного и того же кандидата несколько раз, все его подписи аннулируются.