Шольц: Германия отправит дополнительную бригаду для защиты Литвы

Германия привержена своей ответственности за безопасность Европы и территории союзников НАТО без каких-либо «если» или «но», отметил Шольц.
“В предыдущие годы с этой трибуны часто говорилось, что Германия должна выполнить свои обязательства в сфере политики безопасности, и я разделяю эту точку зрения. Но не только разделяю, мы действительно выполним свою ответственность, предоставив дополнительную бригаду для защиты Литвы, помогая Польше и Словакии с противовоздушной обороной и патрулированием воздушного пространства, защищая критическую инфраструктуру в Северном и Балтийских морях, а также возглавляя Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО и сохраняя с этой целью 17 000 военнослужащих в состоянии готовности”, - сказал канцлер ФРГ.
“Чтобы добиться этого и большего в будущем, мы положим конец пренебрежению Бундесвером”, - добавил Шольц. Он сказал, что Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП на постоянной основе.
“Для этого мы внесли поправки в Основной закон при поддержке крупнейшей оппозиционной партии нашей страны. Этот фонд позволяет нам, наконец, переключиться на наращивание потенциала нашего Бундесвера. Конечно, новые боевые самолеты, вертолеты, корабли и танки повлекут за собой увеличение расходов на боекомплект, техническое обслуживание, учения, обучение и личный состав. И поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить то, что я сказал в Бундестаге через три дня после начала войны. Германия увеличит свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта на постоянной основе”, - заявил Шольц.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за снижающихся цен на электричество поступает много запросов, но принимают мало решений
В январе 2023 года снизилась оптовая цена на...
Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене
Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...
Литва надеется избежать крупного штрафа за уличные туалеты: ситуация улучшается
Несколько лет назад Еврокомиссия (ЕК) начала в...
Шольц: Германия отправит дополнительную бригаду для защиты Литвы
Германию отправит дополнительную бригаду для защиты...
Синоптик предупреждает: в Литве ожидается невиданная до сих пор буря
Метеорологи предупреждают: в пятницу вечером начнется...