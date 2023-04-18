Депутат отмечает, что ГКСЭ ранее уже излагала свою позицию в отношении министра энергетики. Однако, как утверждает А. Ширинскене, решение в очередной раз обратиться к стражам этики было обусловлено новыми публичными заявлениями Д. Крейвиса.
"Представители ГКСЭ ранее публично заявляли, что приняли решение не расследовать эту ситуацию с точки зрения конфликта интересов, поскольку, помимо прочего, у комиссии не было сведений о том, что министр оказывал решающее влияние на деятельность группы Ignitis, участвовал в процессах управления ею или контроля", — написала политик.
"Вчера в СМИ были опубликованы отрывки из интервью Д. Крейвиса, где он говорит, что оказывал влияние на деятельность Ignitis как напрямую, так и через руководителей других учреждений и поручения им. Поэтому, после того, как раскрылись новые обстоятельства, которые открыто признал не кто иной, а сам министр, я попросила ГКСЭ провести расследование и оценить, не попал ли министр в конфликт интересов, одновременно оказывая влияние на Ignitis, занимая пост министра в Минэнерго и владея акциями Ignitis через посредников", – указала она.
ELTA напоминает, что на прошлой неделе ГКСЭ установила, что вице-министр финансов Г. Норкунас попал в конфликт интересов, поскольку не задекларировал должным образом акции государственной компании Ignitis grupė и не устранился от принятия некоторых решений, связанных с деятельностью компании.
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