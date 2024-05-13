Шимоните выходит во второй тур выборов: это была моя главная цель на данном этапе

Премьер-министр Ингрида Шимоните, баллотирующаяся на пост президента, объявляет, что прошла во второй тур выборов. Она подчеркивает, что это была ее главная цель на данном этапе.

"Моей главной целью на этом этапе было выйти во второй тур. И я считаю, что это достигнуто", - сказала журналистам И. Шимоните.

"Вполне вероятно, что, учитывая еще не подсчитанные голоса, результат, скорее всего, будет лучше, чем то, что мы видим сейчас", - также подчеркнула она.





Однако кандидат не желает более подробно оценивать свое выступление в первом туре выборов.

"Посмотрим, какой будет процент после подсчета голосов, потому что сейчас, если не ошибаюсь, из 1,3 млн. избирателей подсчитано 550 или 600 000 голосов. Поэтому меньше половины", - сказала И. Шимоните.