"Я думаю, это вопрос времени и это вопрос разрешен", – сказала в интервью премьер.

"Рано или поздно я все равно присоединюсь к партии", – сказала И. Шимоните.

Политик дала понять, что она пока не написала заявление о вступлении в партию, но намерена сделать этот формальный шаг в ближайшие дни.

Не ответила ясно И. Шимоните и на вопрос, может ли быть связано ее решение о вступлении в партию с приближающимися выборами председателя СО-ХДЛ и ее возможным стремлением занять этот пост, который сейчас занимает Габриэлюс Ландсбергис.

По словам И.Шимоните, пока она не вступила в ряды консерваторов, размышлять о таких перспективах не стоит. Что касается планов возглавить СО-ХДЛ, это будет зависеть и от того, решит ли она остаться в активной политике после окончания срока полномочий возглавляемого ею правительства и нынешнего Сейма.

"Это зависит от того, как будет выглядеть мой выбор в активной политике - остаться или нет", – сказала премьер.

В 2009–2012 гг. в правительстве, которое возглавлял консерватор Андрюс Кубилюс, И. Шимоните занимала пост министра финансов. В 2016 г. по списку СО-ХДЛ политик была избрана в Сейм. В 2019 г. партия выдвинула кандидатуру И.Шимоните на президентских выборах. На последних успешных для консерваторов парламентских выборах И. Шимоните возглавляла список СО-ХДЛ и стала руководителем правительства. При этом на неоднократно задаваемый вопрос, почему она не вступает в партию консерваторов, премьер отвечала , что „это не вопрос горящей важности“ и такое решение она примет тогда, когда нужно.