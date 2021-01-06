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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дает осторожные оценки ситуации с COVID-19 и говорит, что не знает, пройден ли пик пандемии в Литве.
Шимоните: тенденции в ситуации с COVID-19 будут видны через 2 недели
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава правительства говорит, что тенденции в ситуации с COVID-19 будут видны через две недели.

"Для нас критично важно выждать нынешнюю и следующую недели, и только в конце следующей недели, по прошествии двух полных рабочих недель (...) мы сможем говорить, какова динамика, а не статичная картинка сегодняшнего дня", - добавила она.

По ее словам, некоторое снижение цифр прироста новых случаев ковида после праздников связано с меньшими объемами тестирования.

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Между тем президентское ведомство говорит, что пик пандемии уже может быть пройден, однако ситуация в стране все еще сложная.

Главный советник президента по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта сказал это в среду после встречи президента с экспертами в области здравоохранения.

C. Крепшта согласился, что еще нельзя делать окончательные выводы и предположение о пике пандемии - ситуация прояснится на следующей неделе.

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