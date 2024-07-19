Шимоните приняла решение: возглавит список кандидатов СО-ХДЛ в Сейм

О своем решении она объявила на заседании партийного совета, состоявшемся в четверг вечером.

„Во время президентских выборов я стремилась к тому, чтобы правоцентристские избиратели имели выбор, соответствующий их ценностям. Таких людей значительная часть. И я чувствую долг и ответственность не только перед обществом, но и перед ними“, - на заседании совета консерваторов сказала И. Шимоните.

„Поэтому да, я поведу список Союза Отечества на предстоящих выборах в Сейм. И для меня было важно сказать об этом именно здесь“, - подтвердила она.