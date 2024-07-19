Шимоните приняла решение: возглавит список кандидатов СО-ХДЛ в Сейм

О своем решении она объявила на заседании партийного совета, состоявшемся в четверг вечером.
„Во время президентских выборов я стремилась к тому, чтобы правоцентристские избиратели имели выбор, соответствующий их ценностям. Таких людей значительная часть. И я чувствую долг и ответственность не только перед обществом, но и перед ними“, - на заседании совета консерваторов сказала И. Шимоните.
„Поэтому да, я поведу список Союза Отечества на предстоящих выборах в Сейм. И для меня было важно сказать об этом именно здесь“, - подтвердила она.
Консерваторы представили и окончательный список кандидатов в Сейм. На втором месте – лидер партии Габриэлюс Ландсбергис, далее – министр обороны Лауринас Кащюнас, министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге, министр финансов Гинтаре Скайсте, министр внутренних дел Агне Билотайте, председатель парламентского Комитета по социальным делам и труду Пауле Кузмицкене, председатель Комитета по европейским делам Жигимантас Павилёнис, председатель Комитета по охране окружающей среды Айсте Гядвилене.
За ними следуют: староста фракции консерваторов в Сейме Андрюс Вишняускас, парламентарии Аудронюс Ажубалис, Матас Малдейкис, канцлер Правительства Гедре Бальчитите, парламентарий Арвидас Анушаускас, вице-председатель Сейма Юргис Разма и др.
Выборы в Сейм состоятся 13 октября текущего года.