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Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила Его Святейшество Папу Франциска с девятой годовщиной его избрания и пожелала ему вдохновения и решимости продолжать распространять веру и надежду на более мирную и справедливую жизнь людей во всем мире.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

Премьер-министр также предложила Папе Римскому использовать все доступные средства для посредничества в вопросе переговоров по мину в Украине и пообещала полную поддержку Литвы усилиям по восстановлению мира в стране, подвергшейся нападению России.

"В эти дни, когда мы видим затянутое облаками, усеянное искрами войны небо, нам хочется видеть свет надежды и мира. Мы молимся вместе с вами, чтобы эта великая трагедия закончилась как можно скорее, чтобы надежда и мир вернулись в сердца и дома жителей Украины и всех людей, и чтобы свобода Украины была сохранена", — сказала И. Шимоните в письме Папе Франциску.

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Премьер-министр также поблагодарила Папу Римского за внимание к Литве, которая в этом году отмечает 50-летие хроники Литовской католической церкви, отмечается в пресс-службе правительства.

Как отмечает в своем письме премьер-министр, литовцы прекрасно понимают, что значит противостоять режиму, который презирает свободу и забывают обо всех правах человека, поэтому сегодня, перед лицом угроз миру и безопасности во всем западном мире, они искренне поддерживают украинцев.

Премьер-министр заверила, что Литва и впредь будет поддерживать украинцев, принимать и заботиться об украинском народе, спасающемся от жестокой войны.

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