Шимоните поздравила Науседу с переизбранием на пост президента

"В первую очередь я хотела бы поздравить избранного президента Литвы, поскольку, хотя еще нет большого числа голосов, но, я думаю, что результат это не изменит", – сказала журналистам Шимоните.
Соратники встретили Шимоните аплодисментами.
"Я чувствую себя великолепно, комментарии будут позже", - сказала она.
Премьер-министр позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.
В ходе беседы президент поблагодарил главу Правительства за "выдержанную дискуссию" и заявил, что им двоим "предстоит много дел".
"Спасибо, Ингрида. Я надеюсь, что наши дискуссии будут достаточно выдержанные, при взаимном уважении. Я действительно рад, что они были одновременно достаточно содержательными и достаточно глубокими. Надеюсь, что и у вас сложилось такое же впечатление", - сказал Науседа в телефонном разговоре с Шимоните.
"Спасибо за достойную борьбу, увидимся, нам предстоит еще много дел", - отметил он.
По данным из 1853 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 75.05% избирателей, а за Шимоните - 23.43%.