По информации канцелярии правительства, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в среду премьер-министр поблагодарила гостя за помощь в борьбе с "продолжающейся гибридной атакой на наших границах", за сотрудничество между пограничными службами и другими учреждениями в решении проблем на внешней границе ЕС.

"У нас есть обязательство защищать восточную границу ЕС, и мы выполним это обязательство", – подчеркнула И. Шимоните.

Она была рада, что встреча проходит на фоне торжеств по случаю 230-летия принятия Литовско-польской Взаимной гарантии, и что Польша и Литва все чаще вместе отмечают важные для обоих народов исторические даты.

"Сегодня ведется интенсивное сотрудничество не только между нашими правительствами, но и между народами. Польша – наш стратегический партнер, вносящий значительный вклад в укрепление экономической и энергетической безопасности в нашем регионе", – отметила премьер-министр Литвы.

Ингрида Шимоните и президент Польши обсудили важность сотрудничества между странами в области обороны и безопасности, а также сотрудничество между странами в ЕС.

На встрече большое внимание уделялось реализации стратегических инфраструктурных проектов (синхронизации электрических сетей, прокладки газопровода двух стран, Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpathia).

Президент Польши А. Дуда находится в Вильнюсе по случаю 230-ой годовщины принятия Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года. Позднее, 20 октября 1791 года, была принята Взаимная гарантия обоих народов - дополнительные инструкции к Конституции 3 мая 1791 года для объяснения не сформулированных в Конституции условий польско-литовской унии.