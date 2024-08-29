2024.08.29 09:43

Шимоните подтвердила: в случае успеха на выборах в Сейм она снова решилась бы возглавить правительство

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что в случае успеха консерваторов на выборах в Сейм она снова возьмет на себя ответственность за руководство правительством.

„Это наше видение сейчас. По сути, это декларируется избирательным списком и тем фактом, что я возглавляю этот список. Это означает, что если консерваторы будут формировать коалицию, то да – вполне вероятно, что тогда партнерам по коалиции будет предложен вариант, что я возглавлю правительство“, - сказала И. Шимоните Žinių radijas.

„Но все в руках людей, и люди решают, кто будет у власти в Литве, кто будет премьер-министрами, как они будут меняться, какое доверие к какой политической силе выражается. Я смотрю на это очень трезво – завершаться выборы, по крайней мере, первый тур, а дальше посмотрим“, - добавила она.

В июле И. Шимоните объявила о своем решении возглавить список кандидатов от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Сейм.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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