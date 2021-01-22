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Премьер Литвы Ингрида Шимоните в пятницу обсудила с премьером Швеции Стефаном Лёвеном ситуацию с коронавирусом, энергетическую безопасность в регионе, двустороннее и региональное сотрудничество, важность поддержки Беларуси.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"На фоне COVID-19 сотрудничество между странами Балтии и Северной Европы живо и действенно. Пример тому - совместное письмо государств всего региона Еврокомиссии (ЕК)", - приведены в пресс-релизе слова И. Шимоните.

На прошлой неделе Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали ЕК обратиться к BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины.

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В беседе с шведским коллегой И. Шимоните подчеркнула, что для Литвы очень актуален вопрос ядерной безопасности - Беларусь не провела в жизнь утвержденные Евросоюзом (ЕС) рекомендации по ядерной безопасности, поэтому Белорусская АЭС небезопасна и не может работать.

Как сообщает правительство, Литва и Швеция являются единомышленницами в вопросах поддержки партнеров на востоке и оценки российской агрессии, а также сохранения санкций.

Во время беседы И. Шимоните также подчеркнула, что двусторонние отношения развиваются исключительно благоприятно - Швеция вместе с другими государствами Северной Европы по-прежнему является важнейшим партнером Литвы в регионе Балтийского моря.

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