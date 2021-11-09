Как сообщило правительство, в ходе беседы И. Шимоните отметила, что "режим и силовые структуры А. Лукашенко целенаправленно "очистили" Минск от потенциальных нелегальных мигрантов, прилетевших в белорусскую столицу", и направил их на границу ЕС и Беларуси у Польши.
"То, что делают белорусские силовые структуры, является преступлением против человечности. Европейский Союз должен потребовать от Беларуси сотрудничества с ООН и международными организациями и позволить правительствам стран происхождения мигрантов возвращать своих граждан в свои страны. Прежде всего, в Ирак. Эти люди стали не только инструментами (политики - BNS), но и заложниками", - сказала И. Шимоните.
По словам премьер-министра, Еврокомиссия и ООН должны помочь Ираку в возвращении мигрантов репатриационными рейсами из Беларуси.
И. Шимоните также отметила, что Евросоюзу необходимо ускорить применение санкций к участникам схемы незаконной доставки мигрантов, созданной режимом Лукашенко - физическим лица, туристическим компаниям, авиакомпаниям, администрации аэропортов Беларуси и компаниям по наземному обслуживанию самолетов.
"Все они являются частью схемы", - сказала премьер-министр Литвы.
Силы, дислоцированные в соседней стране недалеко от границы с Беларусью, в понедельник предотвратили массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По словам официальных лиц, сотни мигрантов пытались попасть в Польшу.
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и в страну не были впущены почти 6 тыс. нелегалов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве объявлена экстремальная ситуация, правительство предложило ввести в приграничных районах чрезвычайное положение.
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