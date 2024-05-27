Шимоните о возможной перезагрузке правительства: главный вопрос – доверие премьер-министру

„Когда правительство возвращает полномочия, главным вопросом является премьер-министр, поскольку голосование идет не за правительство, (...), а за доверие премьер-министру. В первую очередь, конечно, это голосование станет самым важным“, – заявила И. Шимоните на конференции, состоявшейся в понедельник после второго тура президентских выборов.
„Без всякого сомнения, у нас будет возможность встретиться с президентом к моменту проведения этих процедур в Сейме“, – добавила она.
В ходе пресс-конференции премьер-министра также спросили, рассматривает ли она возможность отстранения министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса от должности министра сельского хозяйства еще до возвращения полномочий правительства. Однако глава правительства заверила, что такие решения были бы иррациональны.
„Я действительно не могу сказать, что буду что-то менять до возврата полномочий. Мне кажется, что это иррационально, и не вижу особого смысла в этом. Если при получении правительством (...) новых полномочий одновременно потребуется и утверждение состава правительства, то я не знаю, зачем надо менять состав правительства до того момента“, – сказала глава правительства. Премьер-министр также подчеркнула, что возможные изменения в правительстве также должны быть в первую очередь согласованы с партнерами по коалиции.
„И хотелось бы напомнить, что правительство — коалиционное, это не правительство Союза Отечества. В коалиции три партии, и по сути все эти решения – не только мои решения и решения президента, это также и решения, которые должны обсуждаться и в коалиции“, – подчеркнула она.
Переизбранный на второй срок президент Г. Науседа продолжает придерживаться позиции относительно необходимости критического пересмотра состава правительства. Глава государства, говоря о неудовлетворительной работе некоторых министров, подчеркивает, что имеет в виду конкретные имена.