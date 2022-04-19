"Мы считаем, что ограничения, которые сейчас применяются, минимальные – их по сути могли бы применять как рекомендацию или в рамках ведомств. Хотя количество новых случаев еще не снизилось до исторически никого показателя, который у нас был бы, однако, когда знаешь об особенностях омикрона, этого не стоит ждать", – сказала премьер.

По ее словам, динамика занятости больниц положительная – количество занятых коек для больных COVID-19 сокращается.

"Вызовов сейчас стало намного меньше, намного меньше, чем во время разных волн", – сказала премьер.

Но, по ее словам, надо готовиться к осенью.

"Вероятно, что волна заболеваемости будет расти, поэтому мы интегрируем новый алгоритм вакцинации в общую программу – да, как вакцинация от гриппа и, если сложится какая-то особая ситуация, скажем, появится новая мутация, которая вызовет иные трудности, то мы будем знать, как вернуться к режиму ЧС, но сейчас оставлять ее в силе не имеет смысла", – сказала Шимоните.