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Бывший мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что переведет в бюджет города более 1400 евро, которые он использовал в представительских целях во время своего отпуска, еще будучи главой столицы. Он просит не называть это возвратом, поскольку, по словам политика, "вернуть можно только то, что было взято".
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© ELTA / Julius Kalinskas

"Подсчитал – всего за эти 8 лет использованное мною представительство мэра Вильнюса во время отпуска обошлось в 1407,67 евро. Каждый евро был потрачен на представительство города. Тем не менее я переведу эту сумму на муниципальный счет. Почему – приглашаю почитать. Только очень прошу не говорить и не писать "Шимашюс вернул", потому что вернуть можно то, что было взято", — написал Шимашюс в своем аккаунте в Facebook.

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"Я перевожу эти деньги муниципалитету, а не возвращаю, потому что я их не брал, не воспользовался ими, я использовал их для выполнения функций мэра. Эта сумма может быть небольшой за восемь лет, но для меня она немалая – ведь я жил на зарплату мэра. Ни одного евро за все годы я не потратил и как член горсовета, не приносил ни свои, ни чужие чеки за горючее. Хотя понятно, что приходилось использовать свой автомобиль и в рабочих целях (учитывая, что последние пару лет у меня не было даже назначенного водителя, тем более, что во время пандемии водители были делегированы на другие функции), и оплачивать расходы на связь, особенно во время карантина, и нести другие мелкие расходы", – заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, находясь в отпуске во Франции, покрыл свои расходы за счет средств представительского фонда.

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