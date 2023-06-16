"Подсчитал – всего за эти 8 лет использованное мною представительство мэра Вильнюса во время отпуска обошлось в 1407,67 евро. Каждый евро был потрачен на представительство города. Тем не менее я переведу эту сумму на муниципальный счет. Почему – приглашаю почитать. Только очень прошу не говорить и не писать "Шимашюс вернул", потому что вернуть можно то, что было взято", — написал Шимашюс в своем аккаунте в Facebook.
"Я перевожу эти деньги муниципалитету, а не возвращаю, потому что я их не брал, не воспользовался ими, я использовал их для выполнения функций мэра. Эта сумма может быть небольшой за восемь лет, но для меня она немалая – ведь я жил на зарплату мэра. Ни одного евро за все годы я не потратил и как член горсовета, не приносил ни свои, ни чужие чеки за горючее. Хотя понятно, что приходилось использовать свой автомобиль и в рабочих целях (учитывая, что последние пару лет у меня не было даже назначенного водителя, тем более, что во время пандемии водители были делегированы на другие функции), и оплачивать расходы на связь, особенно во время карантина, и нести другие мелкие расходы", – заявил он.
Напомним, что на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, находясь в отпуске во Франции, покрыл свои расходы за счет средств представительского фонда.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Beveik 100 naujų greitosios pagalbos automobilių: viduje – inovatyvesnė ir patogesnė įranga Žaisk ir laimėk šaunius prizus
TOP новостей
В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей
Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...
Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план
После проведенного журналистом портала Delfi...
Литовка подозревает, что в турецкой гостинице ее одурманили россиянки: женщина оказалась в больнице
"Веселье в гостинице, где "все включено", может быть...
Инцидент с участием полиции: полицейские повредили рабочие мотоциклы и уехали?
Технические ДТП происходят при разных...
Погода на выходные: есть сразу две хорошие новости
В ближайшие дни погоду в Литве обусловит небольшой...