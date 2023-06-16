"Подсчитал – всего за эти 8 лет использованное мною представительство мэра Вильнюса во время отпуска обошлось в 1407,67 евро. Каждый евро был потрачен на представительство города. Тем не менее я переведу эту сумму на муниципальный счет. Почему – приглашаю почитать. Только очень прошу не говорить и не писать "Шимашюс вернул", потому что вернуть можно то, что было взято", — написал Шимашюс в своем аккаунте в Facebook.

"Я перевожу эти деньги муниципалитету, а не возвращаю, потому что я их не брал, не воспользовался ими, я использовал их для выполнения функций мэра. Эта сумма может быть небольшой за восемь лет, но для меня она немалая – ведь я жил на зарплату мэра. Ни одного евро за все годы я не потратил и как член горсовета, не приносил ни свои, ни чужие чеки за горючее. Хотя понятно, что приходилось использовать свой автомобиль и в рабочих целях (учитывая, что последние пару лет у меня не было даже назначенного водителя, тем более, что во время пандемии водители были делегированы на другие функции), и оплачивать расходы на связь, особенно во время карантина, и нести другие мелкие расходы", – заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, находясь в отпуске во Франции, покрыл свои расходы за счет средств представительского фонда.