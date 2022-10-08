"Я буду кандидатом, но не в мэры, а в горсовет. А Партия свободы сейчас начинает отбор кандидатов", – писал он в фейсбуке.

"Меня часто спрашивают, что в Вильнюсе будет после выборов. Будет очень хорошо. А как именно – зависит и от будущего мэра", – сказал политик.

Он заметил, что у него есть свой фаворит, но не пожелал его назвать.

На мероприятии Партии труда Шимашюс представил отчет по своей деятельности на посту мэра. По словам политика, за время его руководства столица из терпящего банкротство города стала "единорогом".

"Мы сломили лед застоя и не побоюсь сказать – коррупции. Надо очиститься окончательно и утвердить эту территорию, чтобы не было старинных очагов сопротивления", – сказал он.

Политик считает, что раньше город напоминал зомби на глиняных ногах, а сейчас стал "единорогом", но это еще не все.

"Сколько смогу, буду участвовать в этой работе", – сказал Шимашюс.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что не хочет, чтобы в городе возвращались к обсуждению мощности, денег и скульптур.

Своего кандидата в мэры партия представит в середине октября.