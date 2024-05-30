Сейм заново рассмотрит поправки относительно участия в тендерах НАТО

По словам главного советника главы страны Андрюса Кабишайтиса, цель принятого Сеймом закона заключалась в том, чтобы установить, что декларация надежности выдается юридическому лицу, если оно или связанные с ним лица решением или приговором суда не были признаны юридическими лицами, нарушившими в течение последних трех лет международные санкции, введенными Литвой, или ограничительные меры, установленные законодательством Литвы.
"По оценке президента Республики, допустить к участию в тендерах НАТО юридические лица, которые сами или связанные с ними лица не признаны судом, но признаны другими государственными институтами, как нарушившие международные санкции или ограничительные меры, означало бы представлять угрозу безопасности государства и общества", - сказал советник президента на заседании Сейма.
А. Кабишайтис отметил, что в Литве нарушение международных санкций и ограничительных мер может быть установлено не только судом, но и установленными законом учреждениями, такими как Служба по расследованию финансовых преступлений, Департамент миграции, Министерство экономики и инноваций, Департамент таможни и т. д. Тогда как на физических лиц административную ответственность за нарушение санкций возлагают Литовская комиссия по радио и телевидению, Министерство культуры, Министерство экономики и инноваций и т. д.
Окончательное голосование по поправкам в закон состоится 6 июня.
17 мая президент Г. Науседа наложил вето на поправки к Закону об основах выдачи деклараций надежности юридическим лицам, желающим участвовать в тендерах стран Североатлантического договора.