Сейм утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

И. Шимоните проверяла в парламенте доверие после того, как в пятницу переизбранный президент Гитанас Науседа принес присягу, а правительство вернуло полномочия главе страны. Во вторник президент представил Сейму кандидатуру политика.

И хотя Сейм поддержал И. Шимоните, недостатка в дискуссиях не было и во время заседания во вторник, и во время встреч консерватора с представителями оппозиционных фракций, в ходе которых правительство подверглось резкой критике.