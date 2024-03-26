Сейм склонен разрешить учреждениям закупать дроны с китайскими комплектующими

В первом чтении за проект проголосовали 75 депутатов, двое воздержались, ни один депутат не проголосовал против. Комитет Сейма по экономике после небольшой корректировки проекта одобрил его единогласно, сообщил представивший заключение председатель комитета Казис Старкявичюс.

Согласно предложению, организации смогут передавать закупленные дроны с китайскими комплектующими в качестве поддержки Украине, борющейся с российской агрессией. Подчеркивается, что из-за нехватки оружия и боеприпасов в Украине дроны стали важной частью боевых операций.

Подчеркивается, что, поскольку подобные дроны или другая продукция не будут использоваться в деятельности самих закупочных организаций, важных для безопасности, то такие исключения не нанесут вреда интересам национальной безопасности государства.