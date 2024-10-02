Сейм склонен одобрить пакет поправок в Трудовой кодекс: увеличиваются штрафы за насилие на работе

Рекомендации по внесению изменений в формулу минимальной заработной платы предоставляются Трехсторонним советом. Однако социальные партнеры, которые на прошлой неделе обсуждали в этом формате возможные более широкие критерии, еще не пришли к единой позиции.

Поправки также предусматривают, что Государственная инспекция по труда (ГИТ) может исключить компанию из списка компаний по временному трудоустройству, если у нее имеется более одного штрафа за нелегальную работу. Правда, до сих пор, как утверждается, компании могли этим злоупотреблять, поскольку компании, исключенные из вышеупомянутого списка, могли сразу запросить добавление их в список. Поэтому предлагается ограничить право исключенных компаний на повторную подачу заявок, установив переходный период продолжительностью не менее полугода.