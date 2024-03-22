Сейм рассмотрит поправки в закон об огласке бывших сотрудников КГБ на госслужбе

В четверг предусматривающие это поправки к закону, представленные депутатом Сейма Стасисом Туменасом, после внесения поддержали 46 членов Сейма, 5 были против, 24 воздержались.
11 апреля проект должен вернуться в зал пленарных заседаний парламента для рассмотрения. До этого его должны будут рассмотреть комитеты Сейма по национальной безопасности и обороне и правам человека.
Законом предлагается предусмотреть, что сведения о тайном сотрудничестве с КГБ будут рассекречены и обнародованы в случае, если лицо занимает должность государственного служащего или является кандидатом на нее, за исключением тех, чьи сведения и данные о них засекречены на 75 лет.
Также поправки в закон предусматривают ограничения деятельности госслужащих, скрывших свое сотрудничество с КГБ. В случае одобрения Сейма лица, признанные тайно сотрудничавшими со спецслужбами бывшего СССР, не смогут занимать должности на государственной службе, а также не смогут занимать должность руководителя муниципального института или учреждения, или его заместителя.
Представляя инициативу, связанную с процессом люстрации, член Сейма С. Туменас сказал, что это важный вопрос для национальной безопасности, особенно с учетом изменившейся геополитической ситуации.
По словам С. Туменаса, новое правовое регулирование будет распространяться только на лиц, которые будут претендовать на должности государственной службы с 1 июля 2024 года, то есть с запланированной даты вступления закона в силу.