Сейм рассматривает предложение об ужесточении регулирования условий трудоустройства иностранцев

После внесения в четверг Сейм одобрил поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, представленные министром внутренних дел Агней Билотайте.
За проголосовали 42 депутата, против – 3, воздержались – 29.
По мнению инициаторов закона, предложения направлены на регулирование порядка приема прибывающих мигрантов, тем самым решая проблему нехватки рабочей силы с учетом интересов национальной безопасности.
В случае принятия поправок условия трудоустройства иностранцев будут ужесточены, а к работодателям, желающим нанять иностранцев, будут применяться дополнительные требования. Таким компаниям придется предоставлять дополнительную информацию о своей деятельности в той сфере, в которой они намерены трудоустроить иностранца.
"Компании будут обязаны иметь лицензии, не быть наказанными за несообщение измененных данных или представление ложных данных, а также должны будут осуществлять ту деятельность, для которой они приглашают иностранца", - подчеркнула министр внутренних дел.
Кроме того, в предложениях предусматривается, что иностранцы смогут работать в стране только при наличии временного вида на жительство в Литве, а работодатели будут нести ответственность за невыплату оговоренной заработной платы.
"Предлагается установить обязанность работодателя трудоустроить иностранца на полный рабочий день, вернуть обязанность работодателя предоставлять информацию обо всей квалификации и опыте иностранца, разрешить иностранцу работать не более чем на четырех работодателей, когда заключается трудовой договор. Также (…) отказаться от возможности приезжать на работу в страну, воспользовавшись безвизовым режимом, или по шенгенской визе", - добавила А. Билотайте.
Также предлагается изменить механизм расчета квоты на работу приезжающим иностранцам.
"Предлагается, чтобы размер квоты на календарный год не мог превышать 1,4 проц. от численности постоянного населения Литвы, объявленной Государственным агентством данных 1 июля прошлого года", - пояснила на заседании А. Билотайте.
Как поясняет Министерство внутренних дел (МВД), в случае принятия поправок, вакансии могут быть заполнены высококвалифицированными иностранцами, а экономика Литвы получит стимул к переходу от конкуренции с более низкими ценами к конкуренции с лучшим качеством работы.
Поправки будут рассматриваться в комитетах по иностранным делам, социальным вопросам, труду и национальной безопасности и обороне.
В зал пленарных заседаний Сейма проект 4 июня.