Сейм рассматривает предложение об ужесточении регулирования условий трудоустройства иностранцев

"Компании будут обязаны иметь лицензии, не быть наказанными за несообщение измененных данных или представление ложных данных, а также должны будут осуществлять ту деятельность, для которой они приглашают иностранца", - подчеркнула министр внутренних дел.

В случае принятия поправок условия трудоустройства иностранцев будут ужесточены, а к работодателям, желающим нанять иностранцев, будут применяться дополнительные требования. Таким компаниям придется предоставлять дополнительную информацию о своей деятельности в той сфере, в которой они намерены трудоустроить иностранца.

По мнению инициаторов закона, предложения направлены на регулирование порядка приема прибывающих мигрантов, тем самым решая проблему нехватки рабочей силы с учетом интересов национальной безопасности.

После внесения в четверг Сейм одобрил поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, представленные министром внутренних дел Агней Билотайте .

Кроме того, в предложениях предусматривается, что иностранцы смогут работать в стране только при наличии временного вида на жительство в Литве, а работодатели будут нести ответственность за невыплату оговоренной заработной платы.

"Предлагается установить обязанность работодателя трудоустроить иностранца на полный рабочий день, вернуть обязанность работодателя предоставлять информацию обо всей квалификации и опыте иностранца, разрешить иностранцу работать не более чем на четырех работодателей, когда заключается трудовой договор. Также (…) отказаться от возможности приезжать на работу в страну, воспользовавшись безвизовым режимом, или по шенгенской визе", - добавила А. Билотайте.